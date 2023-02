People au Grand-Duché: Vedette des «Ch’tis», Gaëlle Petit lance un pop up store à Luxembourg

«Mes premières amours, cela a toujours été le contact avec les gens», poursuit Gaëlle Petit. «J’adore les recevoir et les sentir et j’en avais un peu marre de promouvoir des produits avec lesquels je n’étais pas forcément alignée. Même si certains produits me plaisaient, je ne les avais pas choisis. J’ai donc décidé de faire ma propre boutique, avec les produits que j’aime. Je voulais du concret et de l’humain».