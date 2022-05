Cédric Gonnet : «On ne peut plus avoir des rayons sans options végane, bio, sans gluten»

LUXEMBOURG – Cédric Gonnet, directeur de Delhaize au Luxembourg, est l'invité de la «Story» de L'essentiel Radio toute la semaine.

La séquence du 5 mai

Selon lui, Delhaize est le pionnier du Nutri-score au Luxembourg et en Belgique. «Les clients sont de mieux en mieux informés». Et plus demandeurs, aussi. C’est pourquoi Delhaize propose des produits de plusieurs gammes, qui répondent à toutes les habitudes de consommation. «Aujourd’hui, on ne peut plus se permettre d’avoir des rayons sans option végane, sans gluten, bio, avec moins de sucre», assure-t-il.