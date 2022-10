France : Vegedream raconte sa version de l'agression

Et le rappeur de 30 ans a été catégorique: il ne se rendait pas du tout chez une travailleuse du sexe. «La vraie histoire, c’est que je devais aller au studio. Je ne sais pas si on m’a fliqué ou je ne sais quoi, mais on a essayé de voler ma moto. Je me suis abrité chez des gens et de là j’entends des histoires de prostituée. Rien à voir en vérité», prétend-il.