Miss France 2012 : Végétarienne par amour des animaux

Delphine Wespiser ne mange pas de viande depuis sa plus tendre enfance. Pour elle, c'est une question d'éthique.

Jamais vous ne verrez Miss France en train de déguster un steak. Et pour cause: depuis l'âge de 3 ans, Delphine Wespiser ne consomme ni viande ni poisson. Et ce régime, elle l'a choisi toute seule. «Déjà toute petite, je refusais de manger de la viande. Sans doute faisais-je déjà un blocage, mais mes parents ne m'ont jamais forcée. Du coup, je suis devenue consciemment végétarienne en grandissant», a-t-elle expliqué à Public.