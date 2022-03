Veh, nouvel entraîneur de Wolfsburg

Le nouveau champion d'Allemagne a présenté officiellement lundi son nouvel entraîneur, Armin Veh, qui succède à Felix Magath parti entraîner Schalke 04.

Veh, 48 ans, a signé un contrat de deux ans avec Wolfsburg et cumulera comme Magath avant lui les fonctions d'entraîneur, de directeur sportif et de membre de la direction exécutive. «Prendre la direction d'une équipe championne d'Allemagne est bien sûr une mission difficile, mais aussi une mission palpitante», a souligné Veh qui a insisté sur «le travail remarquable accompli en deux ans» par Magath. «Cette équipe et ce club ont un énorme potentiel», a-t-il insisté.