Paulo Leitao : «Les véhicules électriques sont l’avenir du métier»

LUXEMBOURG – Paulo Leitao, président de la fédération des taxis, est l'invité de la «Story» de L'essentiel Radio toute la semaine.

La séquence du 12 mai

Comment peut-on devenir chauffeur de taxi au Luxembourg? Obtenir sa carte de conducteur de taxi est une formalité selon le président de la fédération des taxis, Paulo Leitao. Être titulaire du permis de conduire depuis une durée minimum de deux ans, maitriser au moins une des trois langues officielles du pays, avoir assisté à une séance d’information dispensée par le ministère de la Mobilité et enfin, avoir un casier judiciaire vierge de condamnation déqualifiante ( condamnation pénale définitive prononçant une peine d’emprisonnement d’au moins six mois pour vol, escroquerie, agression sexuelle, etc.)

La séquence du 11 mai

«La hausse du prix du carburant présente vraiment une difficulté pour le secteur, on ne peut pas augmenter directement les prix» et un compromis avec les pétroliers semble compliqué. «On est trop petit pour avoir un régime spécial». Cela s'ajoute à un marché plutôt morose, rappelle Paulo Leitao, qui indique que le marché interne «n'est pas grand» mais «ça reprend un peu à l'aéroport». Et encore: «Avant la pandémie, un taxi attendait une trentaine de minutes à l'aéroport, pendant la pandémie c'était parfois 11-12 heures, maintenant en moyenne, on est dans les 4-5 heures d'attente».