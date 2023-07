Les vélos-taxis vous emmènent en balade à travers Esch

1 / 9 Avec les vélos-taxis, la mobilité douce franchit un nouveau cap à Esch-sur-Alzette. Entre déplacement intra-urbain et attraction touristique. Vincent Lescaut/L'essentiel Mis en service le 1er juillet, les trois vélos-taxis opérés par la Ville d’Esch en collaboration avec le CIGL, transportent chacun deux passagers maximum, les jeudis, vendredis et samedis, de 12h à 17h30. Vincent Lescaut/L'essentiel «C’est une phase test prévue jusqu’au 31 août», précise Luc Ewen, responsable du marketing territorial de la Ville d’Esch. Vincent Lescaut/L'essentiel

S’offrir une balade à vélo sympa, gratuite et sans donner un coup de pédale, entre le centre-ville d’Esch-sur-Alzette et le quartier Belval, et retour. Mis en service le 1er juillet, les trois vélos-taxis opérés par la Ville d’Esch en collaboration avec le CIGL, transportent chacun deux passagers maximum, les jeudis, vendredis et samedis, de 12h à 17h30.

«Il faudrait plus de pistes cyclables au pays»

«C’est une phase test prévue jusqu’au 31 août», précise Luc Ewen, responsable du marketing territorial de la Ville d’Esch. «Au bout de deux mois, nous ferons le bilan de cette initiative. Nous espérons qu’elle se poursuivra, voire qu’elle s’élargira, avec d’autres lignes éventuelles, soit sous forme de navettes, soit sous forme de visites guidées».

Mais d’ores et déjà, le responsable relève qu’«il y a beaucoup de demandes, à la fois des touristes et des personnes locales». Comme Santo, venu en voisin tester cette nouvelle attraction, avec son fils Gabriele, 10 ans. «C’est une très bonne initiative, je roule moi-même pas mal à vélo. Il faudrait plus de pistes cyclables au pays», s’enthousiaste-t-il.

Sortes de rickshaws

Concrètement, les départs se font de la place du Brill. «Il n’y a pas de réservation, c’est le système du premier arrivé, premier servi», précise Luc Ewen. Point d’orgue du trajet: le Vëlodukt, passerelle cyclo-piétonne de 1,2 km, la plus longue d’Europe, qui offre une vue imprenable sur les friches entre Esch et Belval. «Avec ces vélos-taxis, nous voulons mettre en avant cet ouvrage dédié à la mobilité douce, qui représente une vraie attraction pour les touristes»

Le trajet, long d’environ 3 km, est bouclé en une bonne dizaine de minutes. Les tricycles sont des sortes de rickshaws, comme dans le sud-est asiatique, futuristes et aérodynamiques, accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ils sont équipés de deux rétroviseurs latéraux et de clignotants, pour s’insérer dans le trafic automobile sur une partie du parcours. A l’arrière, le port de la ceinture est facultatif.

Assistance électrique

Les mollets du pilote ne sont pas mis à rude épreuve, malgré la rampe vers le Vëlodukt et le faux-plat final vers Belval. «Il y a une assistance électrique jusqu’à la vitesse de 25 km/h , une aide au démarrage et 7 vitesses», explique David, l’un des pilotes attitrés au côté de quatre étudiants recrutés pour les vacances.

«Nous évitons les artères principales d’Esch et empruntons des routes où il y a moins de trafic. Sur le Vëlodukt, la cohabitation avec les vélos traditionnels est parfaite, vu que nous roulons entre 15 et 20 km/h, et ne dépassons pas les 25 km/h», poursuit-il. Prémonitoire d’une potentielle évolution plus touristique du projet, David se sent souvent dans la peau d’«un guide cycliste. Nous donnons des informations touristiques aux passagers ; ceux-ci sont émerveillés devant les installations d’ArcelorMittal, et sidérés de savoir que la France se trouve à 200m du Vëlodukt».

Sous les yeux éberlués des piétons et des automobilistes, le vélo-taxi trace sa voie, en ce début d’été, dans la Métropole du Fer. Jusqu’à faire bientôt partie intégrante du décor…