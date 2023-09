«Ce serait parfait que toute la récolte soit comme ça»

Dès 7h lundi matin, une vingtaine de vendangeurs s'activaient dans le vignobles des Caves Bernard-Massard dans les environs de Grevenmacher. Munis de leur sécateur et leurs cagettes, ils récoltaient du chardonnay, qui entre dans la composition du crémant avec le pinot blanc, le riesling et le pinot noir. «Nous avons cueilli les premières grappes jeudi, explique Antoine Clasen, directeur général des Caves. Le raisin a une fraîcheur et une acidité qui me plaisent».