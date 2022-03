Gérard Louvin : «Vendetta est un imbécile!»

Outré par l’attitude de Mickaël Vendetta suite à sa victoire dans «La ferme célébrités», Gérard Louvin, producteur d’émissions sur TF1, ne mâche pas ses mots.

«Ce mec est un imbécile. Il a le profil type du petit jeune qui s’est cru arrivé parce qu’il a gagné un programme de télé-réalité. Son réveil va être difficile et sa chute bien rude! Même s’il a essayé de se rattraper sur la fin de l’aventure, je ne miserais pas un euro sur lui en tant que producteur», a dit Louvin à Télé Star.

Mickaël Vendetta qui ne répond à aucune question à la presse depuis son «sacre», passe par Facebook pour répondre au producteur. Sur sa page, un internaute indiquait que le jugement de Louvin venait du fait qu'il était le producteur de David Charvet et celui de l'émission Greg le Millionnaire. Et Vendetta de conclure: «Aujourd'hui grâce à Internet, je peux me défendre sans forcément passer à la télé».