Vendredi noir et week-end saturé sur les autoroutes

Le week-end qui vient est considéré comme le plus chargé de l'année sur les autoroutes du Grand-Duché. «C’est surtout sur les axes de transit que cela posera problème», indique l’Automobile Club du Luxembourg. Un porte-parole cite «l’A6 et l’A3, ainsi que tout le contournement de Luxembourg-Ville» comme les principaux points de congestion du trafic.

Effectivement, lors du week-end de mi-juillet 2022, d’importants pics de fréquentation avaient été constatés sur ces deux autoroutes. Entre la Belgique et le Luxembourg, le compteur des Ponts et Chaussées a enregistré 34 353 puis 29 966 véhicules les 16 et 17 juillet, et à peine moins dans l’autre sens. Sur l’A3, où les travaux «durent depuis des années», dixit l'ACL, ce sont plus de 92 000 passages qui avaient été recensés au niveau de Bettembourg en direction de la France sur les deux jours! Ils devront de nouveau faire avec un rétrécissement de voie.