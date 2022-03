Vendus avec une date de péremption maquillée

LUXEMBOURG - De la pâte à gâteau impropre à la consommation depuis un an est actuellement proposée telle quelle au Luxembourg. Il s'agit de produits brésiliens importés d'Allemagne, sur le papier du moins.

Les étiquettes adhésives masquent les vraies dates de péremption des produits. Certaines de ces dates sont parfois dépassées de plus d'un an! (L'essentiel)

Du côté de l'importateur, basé à Düsseldorf comme noté sur les étiquettes, on affirme ne pas vendre ces produits. Le directeur de Sucos Do Brasil, Christian Wurm, admet que deux trois magasins à Luxembourg sont livrés régulièrement, mais évoque une autre piste. «J'imagine que l'épicerie a acheté ses produits chez un autre fournisseur. Elle y a ensuite placé nos étiquettes à notre insu», soutient-il. Sucos Do Brasil n'entend pas en rester là et pourrait bien entamer des poursuites judiciaires. Affaire à suivre...