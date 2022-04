Contenu sponsorisé : VÉNÉTIE : VALPOLICELLA & AMARONE

Rendez-vous chez Vinissimo du mardi 19 au samedi 30 avril

VINISSIMO met en avant la région Vénétie et plus précisément le vignoble de la Valpolicella du mardi 19 au samedi 30 avril 2022, avec une offre exclusive et exceptionnelle sur plus de 10 domaines et plus de 50 vins parmi les plus renommés des appellations Valpolicella Classico, Ripasso della Valpolcella et Amarone.

Graziano Prà dans son chai de la Morandina en Valpolicella.

Le vignoble de la Valpolicella est connu dans le monde entier pour ses célèbres cuvées d’Amarone della Valpolicella et Recioto della Valpolicella, élaborées selon la méthode dite « Appassimento ». Cette méthode consiste à récolter les raisins et les laisser sécher dans des greniers aérés durant quelques mois avant la vinification, ce qui leur procure une concentration en sucre et qui offre en finalité, des vins ronds, intenses, riches et veloutés avec un potentiel de garde exceptionnel. La région produit également des vins plus faciles et gourmands, comme les Valpolicella Classico, aux notes typiques de fruits rouges et de cerises noires.

Vue aérienne du domaine viticole SPERI.

Durant deux semaines, profitez d’offres uniques et de conditions exceptionnelles sur les meilleurs producteurs et les plus grands vins de cette région comme par exemple : Allegrini, Ca’Rugate, Speri, Tommaso Bussola, Marco Conati, Romano Dal Forno ou encore Martino Biscardo et La Morandina.

Tommaso Bussola dégustant son célèbre Amarone della Valpolicella Riserva TB.

La liste complète des domaines et le bon de commande sont disponibles à partir du 18 Avril 2022 sur vinissimo.lu

Promotions disponibles en magasin et sur le bon de commande spécifique.

VENETIE : Vignoble de la Valpolicella & Amarone, du 19 au 30 Avril 2022. En semaine de 09h à 19h. Samedi de 09h à 18h.

Vinissimo & Restaurant Divino, 1 Boulevard F.W. Raiffeisen – L-2411 Luxembourg. Tél.: 52 52 10 500 | www.vinissimo.lu | Facebook : vinissimoluxembourg | Instagram : @vinissimo.lu