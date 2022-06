Vacances atypiques: Venez dormir dans le salon de Will dans «Stranger Things»

Fans de mondes fantastiques et de créatures monstrueuses? Après un hôtel dédié à l’univers de «Star Wars» en Floride, il est désormais possible de séjourner dans des lieux inspirés des séries «Stranger Things» ou encore de «Scooby-Doo». Ces logements atypiques se trouvent tous deux aux États-Unis.

L’hôtel Graduate Bloomington, dans l’Indiana, offre à ses clients la possibilité de vivre l’expérience de l’Upside Down (les différents mondes présents dans la série) en leur proposant une suite sur le thème de «Stranger Things». Cette suite, qui peut héberger jusqu’à 4 personnes, se compose du salon des Byers, avec les lumières de Noël emblématiques de la saison 1, et du sous-sol de la maison des Wheeler, avec le fort en oreillers semblable à celui que Mike fabrique pour Eleven. De nombreux costumes et accessoires sont également disponibles pour se plonger entièrement dans l’univers de la série Netflix.

Se prendre pour Scooby-Doo en Californie

Airbnb et Warner Bros s’associent et mettent à disposition la Mystery Machine comme logement atypique en Californie, pour célébrer les 20 ans de l’adaptation du dessin animé en film. Les fans peuvent passer trois nuits (les 24, 25 et 26 juin) dans le célèbre van de Sammy et Scooby-Doo, équipé d’objets rétro et des snacks préférés des deux héros. Chaque nuit est facturée 20 dollars, environ 19 euros. Les réservations seront ouvertes à partir de ce 16 juin, à 19h, sur la plateforme américaine de location.