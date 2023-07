Venez vous perdre dans le labyrinthe de maïs!

Ce sera forcément une des attractions de l'été au Luxembourg! Depuis Limpach en 2016, le Grand-Duché n'avait plus connu de labyrinthe de maïs. Un tout nouveau pousse actuellement à Lintgen, petite commune de 3 436 habitants située près de Mersch et à 20 km de la capitale. L'emplacement de 20 000 m², équivalent à deux grands terrains de football, s'annonce d'ores et déjà hyper accessible, car il sera aisé de le rejoindre depuis la gare CFL de Lintgen en longeant la piste cyclable.

«Ce sera ouvert le samedi 8 juillet à partir de 14h», nous a précisé Christian Zimmer, président du Landjugend Zenter. «Depuis le début des travaux, en avril, une quarantaine de personnes se sont déjà mobilisées. On prend vraiment du plaisir à travailler ensemble entre jeunes agriculteurs et on souhaite également donner des informations à ceux qui visiteront le labyrinthe sur l'agriculture au Luxembourg».

Au niveau des tarifs, le labyrinthe sera accessible gratuitement pour les moins de 3 ans. Les moins de 18 ans devront débourser 4 euros et les adultes 6 euros. «Pour une heure ou deux à se perdre dans le labyrinthe», souligne encore Christian Zimmer. «Ce sera plus long si on veut lire toutes les informations et plus court si on veut juste se promener».

Tout dépendra du succès de ce premier labyrinthe à Lintgen, mais il y a de fortes chances que cette initiative s'inscrive dans la durée. «On a de la chance de pouvoir disposer d'un champ près de l'Alzette et le maïs pousse bien», se félicite Christian Zimmer. «Le maïs adore le soleil et l'humidité. Et on aura aussi des tournesols. Vu du ciel, le labyrinthe ressemblera aux frontières du Grand-Duché».