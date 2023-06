«Venir aux Francos en voiture, ce n'est pas une bonne idée»

Des navettes aux frontières

Labelisées «GreenEvent», les Francofolies misent sur le développement durable à tous les échelons de l'organisation. «Venir aux Francos en voiture n'est vraiment pas une bonne idée», confirme Loic Clairet, coordinateur général du festival. «On a des trains, on a des navettes, on a le vélo. Si vous voulez venir en voiture, pensez alors au covoiturage, mais n'hésitez pas à vous garer en dehors de la ville pour ne pas venir l'embouteiller et prenez alors le train. C'est facile (et c'est gratuit)».