A nouveau submergée: Venise veut imposer aux touristes la réservation obligatoire

À nouveau submergée : Venise veut imposer aux touristes la réservation obligatoire

Désertée durant la pandémie, Venise a renoué ce printemps avec ses traditionnels flots de touristes, conduisant la municipalité à relancer dès cette année son projet de réservation obligatoire.

Pas de quota mais une taxe modulée

Face à cette situation, le maire de Venise en personne a tiré la sonnette d’alarme: «Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui ont compris que le réservation pour visiter la ville est la voie juste à suivre, pour arriver à une gestion plus équilibrée du tourisme», a mis en avant Luigi Brugnaro dans un tweet publié lundi. «Nous serons les premiers au monde à entreprendre cette expérimentation difficile», a-t-il souligné. Selon Simone Venturini, «ce sera le premier système au monde où une capitale régionale et non un site archéologique ou un parc naturel essaye de réguler l’accès à la ville et c’est donc très compliqué!»