Ford: Vent de fraîcheur sur la Fiesta

Au premier coup d’œil, il y a le nouveau design, expressif et audacieux. Nez rehaussé, calandre supérieure plus large, qui accueille désormais le badge de Ford: la nouvelle Fiesta a incontestablement fière allure. Les trois versions, «Connected», «Titanium» et «Active» sont toutes dotées de série de phares à LED avec feux de route anti-éblouissement.

Et, à pousser plus avant la découverte, c’est un habitacle moderne, fonctionnel et harmonieux qui se dévoile. Des nouveaux sièges Performance offrant un confort optimal aux appuie-tête intégrés réglables en quatorze positions, en passant par le tableau de bord digitalisé, l’impression de dynamisme et de fraîcheur est omniprésente. La version trois portes souffre néanmoins d’un déficit d'espace à l’arrière, preuve que l’aspirante à devenir grande reste une petite.

Deux motorisations

Une fois la pédale d’accélérateur enfoncée, la citadine se montre aussi à l’aise sur les chemins de campagne sinueux et tortueux que sur les segments urbains. La version ST-LINE 155 chevaux, boîte manuelle à six rapports de notre essai affiche des performances qui rappellent la grande tradition de la marque en rallye WRC. Prise de virage précise, haut niveau de contrôle de la caisse et accélération de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes offrent des sensations fortes. Plaisir de conduite garanti!