Météo au Luxembourg : Les éléments se déchaînent: vents forts, risque de crues et jusqu'à 4 cm de neige

LUXEMBOURG - De forts vents sont attendus, ainsi que des précipitations et de la neige ces prochaines heures et ces prochains jours.

MeteoLux a émis une double alerte jaune: vendredi jusqu'à 18h à cause de fortes rafales de vent (jusqu'à 75 km/h) et samedi de 7h à 14h pour un risque d'inondations en raison des pluies soutenues. «À partir de samedi après-midi, les niveaux d’eau vont augmenter», ont indiqué les autorités.

Températures froides

À noter que c'est un autre élément qui fera son retour sur le pays la semaine prochaine: la neige! Les services météo annoncent entre un et deux centimètres lundi et entre 2 et 4 cm mardi.

Avec des températures bien éloignées de celles qui ont été enregistrées ces derniers jours. Le mercure va ainsi passer sous la barre des 0°C à partir de lundi: MeteoLux prévoit entre -1°C et 3°C lundi, entre -2°C et 2°C mardi et entre -3° et 1°C mercredi (avec un temps sec). Les températures ne devraient guère décoller les jours d'après et la neige pourrait refaire son apparition en fin de semaine prochaine.