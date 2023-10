Vents violents, pluies diluviennes et confinement total en Guadeloupe

AFP

Des vents violents, des pluies diluviennes et un confinement total: l'archipel antillais de Guadeloupe s'est barricadé après le déclenchement samedi d'une alerte cyclonique violette, le niveau de vigilance maximal, quelques heures avant le passage redouté de l'ouragan Tammy. Le préfet de région, Xavier Lefort, a annoncé le rehaussement de la vigilance cyclone de rouge à violet à compter de 9h30 (15h30 au Luxembourg), «au regard de la dégradation de la situation météorologique».

Ce niveau d'alerte, le plus haut de l'échelle, «vise les phénomènes ayant un impact extrêmement important avec un danger imminent et certain», souligne la préfecture. Dans ces conditions, «le préfet demande à la population de se confiner et de respecter toutes les recommandations des autorités». L'activité économique de cet archipel caribéen qui compte environ 380 000 habitants est totalement arrêtée, et les déplacements sont interdits, après la fermeture des écoles depuis vendredi.

«Summum de la tempête»

La population est invitée à rester à l'abri, à se réfugier dans la pièce la plus sûre de chaque habitation et à n'utiliser le téléphone qu'en cas de nécessité absolue. La Désirade, située à l'est de Grande-Terre, est au cœur de la trajectoire de Tammy, classé ouragan de catégorie 1 depuis vendredi, qui pourrait passer à la pointe ouest de l'île. «Le summum de la tempête passera vers 15h (23h au Luxembourg, NDLR), en particulier sur l'île de la Désirade», a prédit sur BFMTV le ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier.

L'Etat a mobilisé 600 gendarmes, 200 pompiers et une centaine de policiers, et «nous avons stocké des vivres, notamment de l'eau, de manière à faire en sorte que l'on puisse protéger les populations», afin «d'éviter tous les drames», a-t-il ajouté. Selon un bulletin de Météo-France émis vers 12h15 (18h15 au Luxembourg), des pluies soutenues vont arroser l'archipel et la mer s'annonce forte, avec des creux qui pourraient atteindre jusqu'à six mètres.

Au plus fort de l'épisode, a priori l'un des derniers de la saison cyclonique, des vents de 120 km/h - avec des rafales localement jusqu'à 170 km/h - sont attendus, ainsi que des fortes pluies, avec des cumuls de 250 mm voire plus. Ces volumes de précipitations importants font craindre des inondations dans un territoire déjà éprouvé par des trombes d'eau lors de la tempête tropicale Philippe, début octobre.

Les «îles du Nord», Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ne sont pas épargnées: elles ont été placées en vigilance cyclone de niveau rouge à 12h (18h à Paris) sur décision préfectorale.

«L'essentiel» sur WhatsApp Abonne-toi à notre nouvelle chaîne WhatsApp en cliquant sur le lien ou en scannant le QR Code ci-dessous et active la petite 🔔. Tu recevras un récap' de l'actu du jour, entre info et divertissement. L'essentiel FR