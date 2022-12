France : Venus fêter Noël en famille, deux enfants meurent dans un incendie

Une fillette de 7 ans et un garçon de 11 ans ont perdu la vie dans la nuit de vendredi à samedi dans le nord du pays. La résidence secondaire qu’ils occupaient avec leurs proches a pris feu.

En plus des deux victimes, une adolescente a été hospitalisée en urgence absolue.

Ils étaient venus passer Noël en famille en Normandie: deux enfants de 7 et 11 ans sont morts tôt samedi matin et une jeune fille se trouvait dans un état très grave après l’incendie de leur résidence secondaire à Selles, dans l’Eure. Prévenus du sinistre vers 3 h 45, «les pompiers sont intervenus très rapidement» mais à leur arrivée «le feu était déjà très avancé» et la longère normande était la proie des flammes, a déclaré Isabelle Dorliat-Pouzet, secrétaire générale de la préfecture de l’Eure.