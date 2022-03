Wimbledon : Venus Williams et Kim Clijsters passent à la trappe

L'Américaine et la Belge, favorites de leur quart de finale face à la Bulgare Tsvetana Pironkova et la Russe Vera Zvonareva, ont prématurément quitté Wimbledon mardi.

L'Américaine, quintuple vainqueur de l'épreuve et qui avait disputé la finale des trois dernière éditions, a été sèchement dominée 6-2 6-3 en moins d'une heure et demie par Pironkova, 82e mondiale. Pour une place en finale, la Bulgare sera opposée à Zvonareva, qui a mis trois sets à se défaire de l'ancienne numéro un mondiale belge, qui n'a jamais dépassé les demi-finales au All England Tennis Club.

Quelques minutes plus tard, une autre prétendante au titre, Kim Clijsters, quittait le tournoi. La tête de série n°8 a rendu les armes après une bagarre d'une heure 48 minutes remportée sur le score de 3-6 6-4 6-2 par Zvonareva, n°21. "Je suis très excitée par ce match. C'était un de mes rêves de disputer une demi-finale ici", a dit la Russe sur le court. Les deux derniers quarts de finale opposent la cadette des soeurs Williams, Serena, tenante du titre, à la Chinoise Li Na (n°9), et deux deux joueuses non classée têtes de série: la Tchèque Petra Kvitova et l'Estonienne Kaia Kanepi.