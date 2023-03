Athlétisme : Vera Hoffmann huitième de la finale européenne du 1 500 m

Une huitième place pour Vera Hoffmann à l'euro en salle. La coureuse luxembourgeoise a couru la finale du 1 500 m en 4 minutes, 10 secondes et 3 centièmes. Une seconde et 30 centièmes moins bien que sa demi-finale de vendredi qui lui avait valu un record national. C'est l'Anglaise Laura Muir qui a remporté la médaille d'or, devant deux Roumaines, Claudia Bobocea et Sofia Ennaoui.