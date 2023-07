Sept ans de prison pour détournement de fonds à la CNS

Des perquisitions ont été réalisées dans des domiciles de Fentange et Ettelbruck.

100 000 euros d'amende et sept ans de prison (dont trois ans avec sursis) pour Sandra T., l'ancienne salariée de la Caisse nationale de Santé, qui aurait détourné deux millions d'euros avec plusieurs complices en 2019 , indiquent nos confrères du Wort.

Les suspects avaient en autres falsifié des factures de prestations médicales fictives durant 10 ans, avant d'être découverts. Ses complices, son mari Rocco F., son ancien compagnon Alcides D. et un proche, Paulo R. ont été condamnés chacun à 50 000 euros d'amende et cinq ans de prison, dont 30 mois avec sursis et mise à l'épreuve.