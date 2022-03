Météo au Luxembourg : Verglas, brouillard givrant et neige ce week-end

LUXEMBOURG - Samedi et dimanche, les températures hivernales et la neige seront de la partie. Par endroits, des plaques de verglas pourraient se former.

Les premiers flocons devraient tomber dans la matinée samedi. AFP

Sortez bonnets, gants et écharpes. Après une semaine très pluvieuse et venteuse, place aux réjouissances hivernales. Comme on vous l'annonçait en début de semaine, la neige devrait tomber sur le sol luxembourgeois ce week-end. Samedi, les températures se rafraîchiront et seront comprises entre 1 et 4°C. Dès la matinée, des averses de neige sont à prévoir. Dans le Nord du pays, le manteau neigeux pourrait même tenir au sol et donner une couche d'un centimètre, prévoit MétéoLux. Des plaques de glace pourront se former localement.

Dimanche, le temps restera froid avec des températures comprises entre -2 et 4°C. La journée sera marquée par des averses et quelques chutes de neige fondante. La nuit, il faudra rester prudent sur la route. Du verglas et du brouillard givrant sont attendus. Le début de la semaine prochaine restera hivernal mais le temps sera plus sec. Les températures devraient par contre être encore plus froides (jusqu'à -4°C mardi) avant de remonter mercredi.

(L'essentiel)