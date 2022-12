Alerte au Luxembourg : Attention aux pluies verglaçantes sur nos routes ce dimanche

La nuit de samedi à dimanche a été très, très froide, très froide. MeteoLux avait lancé samedi une alerte orange au froid extrême, annonçant des températures entre -13°C et -10°C. Un froid glacial qui peut présenter un risque pour la santé, surtout des personnes âgées, les nourrissons ou encore les personnes atteintes de maladies cardiaques ou respiratoires. Des hypothermies ou des gelures peuvent survenir. Il est donc conseiller de ne pas rester trop longtemps exposé au froid et au vent, de s'habiller chaudement si vous devez sortir, avec plusieurs couches de vêtements, dont une couche extérieure imperméable au vent et à l'eau. Se protéger la tête et les mains est aussi conseillé, de même que boire des boissons chaudes.