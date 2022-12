Buzz : «Vérifiez sa cheville»: la chaîne en or de Koundé affole la Toile

Le défenseur des Bleus, Jules Koundé, a débuté le match France-Pologne avec des chaînes en or, dimanche. Une scène qui a amusé les internautes. Beaucoup moins Didier Deschamps…

AFP

Fin de la première mi-temps du huitième de finale entre la France et la Pologne (3-1), l'arbitre assistant interpelle le défenseur français Jules Koundé pour lui demander d'enlever ses chaînes en or. Une scène surréaliste considérant la règle connue de tous les footballeurs: il est interdit de porter des bijoux pendant un match de football, afin d'éviter tout risque de blessure lors des contacts.

Difficile donc de comprendre l'«oubli» du défenseur du FC Barcelone. Si les officiels ne l'ont pas sanctionné pour cette légèreté, son entraîneur Didier Deschamps a laissé entendre que le joueur de 24 ans avait échappé à une soufflante en bonne et due forme: «Tu as de la chance que je ne sois pas en face de toi, sinon…», a répondu le sélectionneur, devant la presse, à l'issue du match. Et pour cause, le latéral droit du jour était sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune…

Si la scène n'a pas amusé Didier Deschamps, la Toile n'a pas épargné Jules Koundé non plus. Les internautes ont rivalisé d'ingéniosité, le comparant notamment à la plus loufoque des stars du rap, le fameux Roi Heenok.

Et si c'était le but recherché? Fan de mode et de rap américain, le natif de Paris se distingue régulièrement par ses tenues excentriques lors des rassemblements de l'équipe de France. Des folies stylistiques qu'il a visiblement décidé de transporter sur le terrain…

