Galaxie d'Amnéville: Véronic DiCaire, en tournée avec son Showgirl Tour

Concert

Véronic DiCaire revient avec son Showgirl Tour et des nouvelles voix: Clara Luciani, Angèle, Aya Nakamura, Jain, Dua Lipa, Juliette Armanet parmi d’autres surprises… Entourée de danseurs et de musiciens, elle offre à son public des chorégraphies renversantes et une ambiance digne des plus grands concerts. Elle incarne à elle toute seule les plus grandes personnalités du moment, et restitue leur timbre, leur gestuelle et leurs mimiques à la perfection…