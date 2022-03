Véronique Courjault: «J'ai aussi un coeur»

Véronique Courjault: «J'ai aussi un cœur»

Jeudi Véronique Courjault est jugée pour trois infanticides, dans l'affaire des bébés congelés à Tours, à l'ouverture de la troisième journée de son procès.

Un regard et un sourire échangés avec son mari, Jean-Louis, assis en face sur le banc des parties civiles et sa famille dans la salle. Puis Véronique Courjault, jugée pour "assassinats" prend place dans le boxe.

Un rituel qui dure depuis trois jours. Pressée immédiatement de questions par le président de la cour Georges Domergue sur les faits qui lui sont reprochés, leur déroulement et ses réponses lors de sa garde en vue en octobre 2006, l'accusée fait beaucoup d'efforts pour répondre correctement.

À lieu alors un vif échange entre Georges Domergue et l'un des conseils de l'accusée, Me Henri Leclerc, qui demande au président "de laisser sa cliente terminer ses phrases". Jean-Louis Courjault, lui, ne quitte pratiquement pas sa femme des yeux. Un regard de soutien, de tendresse. Appelé à la barre, il demande à la cour "d'aller au-delà de la réflexion logique, cartésienne", de sortir du plan purement judiciaire et criminel dans lequel le président place le procès depuis son début.