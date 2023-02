Aalt Stadhaus : Véronique Gallo te présente son nouveau one-woman-show «Femme de vie»

Spectacle

«Un jour, nos enfants grandissent, nos parents vieillissent et notre corps change…Un jour, on se dit qu’on voudrait être libre d’être nous-mêmes, arrêter cette course effrénée à la perfection et partir prendre l’air… Alors que faire si ce n’est mettre un pied devant l’autre, tenter de faire taire la petite voix négative dans notre tête et aller vers la vie?»