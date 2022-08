Au Luxembourg : Verra-t-on un jour des distributeurs de cryptomonnaie?

Si vous souhaitez acheter des bitcoins à la machine, vous devez d'abord vous inscrire auprès de la filiale allemande de Kurant, Spot9, et passer par un processus d'identification en ligne. Selon la Volksbank, tous les billets entre 10 euros et 500 euros peuvent être utilisés pour payer au distributeur – le montant minimum est de 50 euros. Pour transférer les pièces, l'adresse de destination sous forme de code QR doit être scannée à la machine. Vous avez donc besoin d'une application de portefeuille avec la fonction correspondante sur un appareil mobile ou d'une impression papier. La carte Bitcoin Go de la Volksbank peut être utilisée à cet effet. Il y a des frais de 8,1% lors de l'utilisation du guichet automatique.

Vers un cadre juridique complet

À noter que les entités qui permettent aux clients potentiels de négocier avec Bitcoin et d'autres devises numériques sur la place financière luxembourgeoise ou permettent l'échange entre les cryptomonnaies et les devises ordinaires (monnaie fiduciaire) doivent s'enregistrer auprès de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) en tant que fournisseur de services actifs virtuels (PSAV). Elles sont également soumises à la loi modifiée du 12 novembre 2004 contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. En outre, l'échange entre les cryptomonnaies et les monnaies fiduciaires, comme l'euro par exemple, est soumis aux dispositions légales de la loi modifiée du 10 novembre 2009, sur les services de paiement.