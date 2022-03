Football : Verratti convoqué en commission de discipline

La commission de discipline a été saisie à la suite des propos tenus par l’Italien, après la défaite du PSG à Nantes, samedi. Marco Verratti pourrait être suspendu jusqu'à cinq

matches.

«On ne peut rien faire»

Après la défaite parisienne en Ligue 1 à Nantes samedi (3-1), l’Italien, habitué à râler après les arbitres sur le terrain, s’était lâché au micro de Canal+. «Ce n’est pas possible qu’on prenne 10 cartons jaunes (NDLR: six en réalité). On ne peut pas parler avec l’arbitre (NDLR: M. Lesage), on ne peut rien faire. C’est le seul arbitre au monde qui peut faire une chose comme ça. Parfois les arbitres il faut prendre les responsabilités, parce que là on s’est fait chier dessus avec les arbitres», avait lancé le joueur du PSG.