Retraites : Vers 40 ans de cotisations pour tout le monde

LUXEMBOURG - En marge de la présentation du bilan de la Sécurité Sociale en 2008, le ministre de la Santé a émis l’hypothèse de rallonger la durée de cotisations pour les actifs afin de préserver le système de retraites.

Il fallait bien que le sujet vienne sur le tapis au Luxembourg un jour ou l’autre. Alors que les salariés français et allemands doivent petit à petit faire des concessions quant à leur départ en retraite et la durée légale de cotisations, la bonne situation économique du Luxembourg semblait mettre les salariés du Grand-Duché à l’abri.

Mais pour conserver un des plus meilleurs systèmes du monde comme aime à l’appeler le ministre de la Santé, il faudra faire des concessions et notamment passer plus systématiquement à 40 annuités. Aujourd’hui, l’âge moyen de la retraite est de 58 ans au Grand-Duché. Une situation non tenable à terme puisque qu’il faudrait, pour que le système soit viable en l’état que dans les trente prochaines années, le Luxembourg compte un million et demi de travailleurs. OU doubler les cotisations.