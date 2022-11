Au Luxembourg: Vers davantage de sans-abris avec la crise de l'énergie?

«Nous aidons les résidents à payer leurs factures, à travers les mesures de la tripartite, souligne Corinne Cahen. On leur permet ainsi de pouvoir rester chez eux». La ministre DP de la Famille et de l'Intégration a présenté ce mardi matin avec la Dräieck ASBL* l'édition 2022/2023 de l'Action Hiver, qui démarre le 15 novembre, et qui s'achève fin mars.

Interrogée sur un éventuel impact de la crise de l'énergie sur le nombre de sans-abris, elle note que les résidents qui ne peuvent pas payer leur facture peuvent être aidés par les offices sociaux. «En ce qui concerne les personnes venant des pays voisins (France, Allemagne, Belgique), on leur demande généralement de retourner là où ils ont des droits sociaux», ajoute-t-elle.

Crise de l'énergie ou pas, Diana Pereira, coordinatrice du foyer de nuit à la structure d'urgence au Findel, dit s'attendre cette année à une augmentation de la fréquentation, «comme les années précédentes». «Les collègues sur le terrain remarquent une présence importante de sans-abris dans les rues, explique la membre de la Croix-Rouge luxembourgeoise. Ces derniers attendent l'ouverture de la structure d'urgence avec une certaine impatience».

Plus de 90% d'hommes

Lors de l'édition 2021/2022 de l'Action Hiver, 21 professionnels et 80 bénévoles ont permis d'accueillir pendant 127 jours et 130 nuits 1 043 sans-abris, pendant les mois les plus froids de l'hiver au Luxembourg. Dans le détail, 770 personnes différentes ont été accueillies au foyer de jour (offre d'un repas chaud, lieu de repos et organisation d'activités socio-éducatives), et 873 au foyer de nuit (hébergement de nuit, accès aux douches avec distribution de matériel pour l'hygiène, collation du soir et petit-déjeuner).

À noter que la grande majorité des personnes bénéficiaires de l'Action Hiver sont des hommes, à plus de 90%. En outre, la catégorie d'âge la plus représentée est celle de 26 à 45 ans. Enfin, les ressortissants d'autres pays membres de l'Union européenne sont les plus nombreux. En parallèle, «seulement» 8,2% des personnes présentes au foyer de jour en 2021/2022 étaient de nationalité luxembourgeoise. La part est de 9,4% pour le foyer de nuit.