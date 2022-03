Vers des transports réellement communs

LUXEMBOURG - Avoir une seule structure qui chapeaute les transports en commun de toute la Grande Région, c'est le vœu du Conseil économique et social.

Tout juste 7 % des frontaliers utilisent le train ou le bus pour venir travailler. C'est beaucoup trop peu pour le Conseil économique et social de la Grande Région (CESGR). Il voudrait rendre les transports en commun plus attractifs et cela passe par l'union.

Au Luxembourg, on y travaille. «Il existe un projet européen mais nous travaillons déjà avec les deux länder voisins. Nous proposerons bientôt les horaires de tous leurs transports», assure Gilles Dostert, directeur de la Centrale de mobilité.

Le CESGR veut aller plus loin. Le site commun devrait répertorier les horaires et les tarifs. Mais ce n'est pas tout. Le Conseil propose d'unifier ces tarifs et de rendre les frontières mouvantes.