Vers la fin des naturalisations?

FOOTBALL - Le président de la FIFA Joseph Blatter a déclaré qu’il souhaitait prendre des mesures pour lutter contre l’octroi excessif de la nationalité de pays européens aux joueurs sud-américains.

«Il y a un excès de joueurs sud-américains, la plupart du Brésil et d’Argentine, qui obtiennent facilement un passeport du pays européen dans lequel ils jouent. Cela pourrait déboucher sur une Coupe du monde 2014 disputée en majorité par des Brésiliens et des Argentins, et c’est pourquoi nous devons intervenir», a-t-il affirmé en conférence de presse au Mexique.