Plan social à Bettembourg : Vers la grève à la maison de retraite An de Wisen

BETTEMBOURG - L'OGBL ne digère pas le plan social à la maison de retraite An de Wisen et lance la procédure en vue d'organiser une grève.

«Nous espérons que la direction se raisonnera et reviendra à la table des discussions, en disant "il y a de la marge, on a des moyens, trouvons des solutions"», a confié Nora Back, de l'OGBL.

«Nous n'acceptons pas ce plan social» lance Nora Back, secrétaire centrale du Syndicat Santé, Services sociaux et éducatifs de l'OGBL. Le syndicat s'oppose fermement à la suppression de 66 postes, sur 205 employés, à la maison de retraite An de Wisen, à Bettembourg. «Jeudi matin, nous étions encore en réunion de conciliation avec la direction, qui nous disait, à midi, qu'ils étaient prêts à continuer à discuter», continue la syndicaliste. «Et à 15 h, il déclarent le plan social. Ce manque du respect des procédures et du dialogue est inacceptable».