Vers un congé maternité européen plus long

Bruxelles a proposé vendredi un projet d'allongement de la durée minimum des congés maternité dans l'UE à 18 semaines, pour permettre «aux Européens de mieux organiser leurs vies».

Cet allongement, assorti d'une protection salariale et juridique améliorée, obligerait des pays comme la France ou l'Allemagne à accorder plusieurs semaines supplémentaires aux femmes enceintes. Il «ne coûtera qu'une fraction de l'aide proposée actuellement aux services bancaires», a plaidé le commissaire aux Affaires sociales Vladimir Spidla, à l'occasion de la présentation de textes législatifs destinés à «mieux concilier vie professionnelle et vie privé».

La fédération des employeurs allemands (BDA) a pour sa part évalué à 500 millions d'euros par an le coût supplémentaire qu'induirait une telle mesure. En Allemagne, où la durée des congés maternité est de 14 semaines, les employeurs versent la plus grande partie du salaire pendant cette période.

Mais pour le commissaire tchèque Vladimir Spidla, les études montrent que cela coûtera «0,006% du PIB brut», tout au plus 4% dans certains pays et rien dans d'autres. Cette proposition devra être discutée et approuvée à la majorité qualifiée des États membres, tout en passant par le Parlement européen.