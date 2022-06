Au Luxembourg : Vers un débat public sur la semaine de 35 heures

LUXEMBOURG – Une pétition réclamant une réduction du temps de travail a dépassé, en à peine huit jours, la barre des 4 500 signatures.

Ministres et députés vont devoir discuter du temps de travail avec l'auteur d'une pétition publique sur le sujet, qui a cartonné et décroché plus de 4 500 signatures à peine huit jours après sa mise en ligne sur le site dédié. Samedi à 17h38, le texte avait recueilli 4 881 paraphes, qui doivent encore être officiellement validés avant que le débat ne soit organisé.