Au Luxembourg – Vers un nouveau système d'alerte en cas de danger

Souvenez-vous des inondations de l'été dernier. Certains habitants des zones concernées avaient été surpris par la montée des eaux. Le système d'alerte à la population avait alors été sous le feu des critiques et, depuis, le gouvernement planche sur un nouveau système d'alerte, dont le concept a été présenté ce vendredi matin.

Objectif du nouveau système multicanal: maximiser la couverture de la population avec une seule plateforme d'alerte qui sera liée à de multiples canaux de communication. Toutes les alertes partiront de cette plateforme pour vous arriver par divers moyens. Pour le moment, le Luxembourg dispose de l'app GouvAlert.lu et d'un système d'envoi de SMS (utilisé en février dernier lors de l'alerte au vent). Dans un premier temps, l'app GouvAlert.lu sera mise à jour avec un meilleur affichage et de nouvelles fonctionnalités.

SMS ou push

Et, outre l'amélioration des outils existants, le nouveau système d'alerte reposera sur une refonte des technologies de diffusion des messagers vers les GSM et, d'autre part, la définition d'une gouvernance permettant une meilleure coordination entre les acteurs concernés. Au final, la population pourra recevoir des notifications «push» ou des SMS, qui pourront être envoyés aux personnes présentes dans certaines zones à risque et disposeront d'une sonnerie unique.