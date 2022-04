Bactéries identifiées : Vers un possible traitement du cancer agressif de la prostate

Une nouvelle étude a mis en évidence des bactéries potentiellement liées au cancer agressif de la prostate.

AFP

La découverte est de taille. Des scientifiques de l’Université d’East Anglia, à Norwich en Angleterre, ont identifié des bactéries potentiellement liées au cancer agressif de la prostate, rapporte The Guardian. L’étude est basée sur l’analyse génétique de l’urine et du tissu prostatique de plus de 600 hommes, atteints ou non de cette pathologie. Les scientifiques ont «identifié cinq espèces de bactéries liées à la progression rapide de la maladie», ce qui représente une avancée majeure pour la prévention et pour de potentiels nouveaux traitements de cette pathologie. Ils n’ont toutefois pas prouvé que les bactéries entraînent le cancer de la prostate.

Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour confirmer le rôle de ces pathogènes nouvellement découverts. S’ils arrivaient à démontrer que ces bactéries peuvent non seulement prédire, mais aussi être à l’origine du cancer de la prostate, l’équipe de scientifiques bouleverserait la recherche dans ce domaine.

Les antibiotiques ne pénètrent pas très bien dans la prostate

«Si on savait avec certitude qu’une espèce de bactéries causait le cancer de la prostate, on pourrait trouver un antibiotique pour l’éliminer et cela empêcherait la progression, on l’espère…», précise l’auteur principal de l’étude le professeur de génétique Colin Cooper. Et d’ajouter: «Mais ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Il y a beaucoup de complications. Les antibiotiques ne pénètrent pas très bien dans la prostate et on aurait besoin de choisir un antibiotique qui ne tue que certaines bactéries.»

L’équipe de chercheurs «soupçonne fortement les microbes d’être impliqués» dans le cancer de la prostate plus agressif, «tout comme les infections à Helicobacter pylori augmentent le risque de cancer de l’estomac». The Guardian rappelle que les formes les plus agressives du cancer de la prostate font environ 12 000 victimes chaque année au Royaume-Uni.