Jeux vidéo – Vers un statut pro pour les joueurs d'eSports

Le projet a été adopté à 322 voix pour contre une voix contre, et 23 abstentions. «Un texte qui manque d’envergure politique» mais qui est voté par le groupe l’UDI-UC, a expliqué Catherine Morin-Dessaily à la tribune. Elle dénonce l'«absence de réflexion sur le 4.0 ou web geneticiel». De son côté, Jean-Pierre Sueur, du groupe socialiste et républicain a voté pour. «Avec cette loi, nous montrons que le droit existe partout, et même dans le domaine du numérique», revenant sur les critiques autour de la liberté totale et anonyme. «Mais pas en le plaquant, il fallait créer du droit nouveau». Le groupe a voté pour. Enfin, «quand des opérateurs de téléphonies rachètent des journaux, peut on parler de neutralité du Net?» et de liberté, a indiqué Jean-Pierre Bosino, citant le Mosellan Patrick Abate du groupe communiste républicain et citoyen. Le groupe s'est abstenu. Le Mosellan Jean-Louis Masson et son groupe non inscrits, se sont aussi abstenus.