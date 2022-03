Projet à Bonnevoie – Vers une deuxième gare centrale à Luxembourg

La gare de Luxembourg est actuellement en plein changement, avec de nouveaux quais en cours de construction et un chantier de renouvellement de l'infrastructure ferroviaire. Mais ce n'est pas tout. Ces chantiers occupent actuellement un terrain libéré par la démolition des anciens ateliers CFL. Et, si une moitié de ces terrains accueillera les nouveaux quais, l'autre moitié sera libre à la fin des travaux.

Le ministre des Infrastructures François Bausch, interrogé par le député déi gréng François Benoy, annonce que cette moitié de terrain sera affectée à… une nouvelle gare. «Ce terrain a vocation à être aménagé pour accueillir un bâtiment voyageurs du côté de Bonenvoie, pour créer une gare biface», écrit le ministre. Ce qui permettra de disposer d'une infrastructure «encore mieux intégrée et connectée au tissu urbain». La gare sera d'ailleurs aussi dotée d'une gare routière, comme de l'autre côté des voies. Vu les chantiers en cours, les travaux ne pourront toutefois pas commencer avant 2026.

Un projet ambitieux qui nécessitera de se coordonner avec les Ponts et Chaussées, puisque cela va grandement impacter la Rocade de Bonnevoie. Celle-ci pourrait bien changer de visage en profondeur. En effet, le «trafic motorisé» doit y être «apaisé» pour «améliorer les infrastructures pour la mobilité active» et «favoriser les transports publics». En clair, cette future charnière entre Bonnevoie et la gare centrale, aujourd'hui axe d'entrée en voiture vers la ville, sera beaucoup moins empruntée par les automobilistes à l'avenir. Le projet de faire passer la route par un tunnel sous la rocade est toutefois jugé «peu convaincant».