Vers une nouvelle adoption pour Brad et Angelina?

Selon un proche du couple, en plus des jumelles dont l’arrivée est imminente, le couple le plus glamour d’Hollywood aurait en tête d’aller chercher un petit garçon en Ethiopie.

Pas un jour sans rumeurs concernant Brad Pitt et Angelina Jolie. On chuchote que le projet d’adopter encore n’est pas nouveau, simplement retardé par l’arrivée des jumelles. Après Maddox Chivan (adopté au Cambodge), Zahara Marley (adoptée en Éthiopie), Shiloh Nouvel (née en mai 2006 en Namibie), et Pax Thien (adopté au Vietnam en mars 2007), la famille pourrait donc s’agrandir de trois personnes en très peu de temps.