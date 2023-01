Au Luxembourg: Vers une régularisation des délais de livraison des voitures

«C’est très variable, évidemment, mais on peut tabler aujourd’hui sur une moyenne de six mois d’attente, mais cela peut aller jusqu’à un an, tout comme certains clients ayant commandé leur voiture en septembre, l’ont reçue en novembre», estime Michel Louro, directeur opérationnel chez le concessionnaire Losch. «Tout dépend de la marque, du modèle, et aussi des options choisies, et notamment si celles-ci contiennent plus ou moins de semi-conducteurs», poursuit-il.