Médiation : Vers une solution pour les petits tracas entre voisins

STEINHEIM - Le service de médiation entre voisins du Mouvement pour l'égalité des chances (MEC) prend forme.

La formation pratique des médiateurs du MEC est en cours, à Steinheim, dans l'est.

Un automobiliste squatte toutes les places de parking et son voisin galère pour se garer en rentrant le soir. Plutôt que d'aller l'engueuler, celui-ci fait appel à un médiateur et un dialogue s'engage.

C'est par ce type de jeux de rôle que les futurs médiateurs du MEC apprennent leur future fonction. Ils sont en tout une vingtaine à suivre une formation de 40 heures. D'ici le mois de juin, ils constitueront le premier service de médiation basé sur le bénévolat dans le pays et couvriront une trentaine de communes de l'est du Luxembourg, Müllerthal et vallée de la Moselle.