Grand Prix de Monaco: Verstappen a encore fait cavalier seul

Mad Max a encore frappé! Max Verstappen a fait honneur à son statut de double champion du monde en titre en remportant le prestigieux Grand Prix de Monaco de Formule 1. Parti en tête de la course, le pilote Red Bull a été fidèle à son rang et n'aura jamais été inquiété par la concurrence - à peine par la pluie qui s'est brièvement invitée au dernier tiers de la course.