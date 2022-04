Automobilisme : Verstappen prend la pole au milieu des drapeaux rouges

Les qualifications du GP d’Émilie-Romagne ont souvent été interrompues. Le Néerlandais a su s’en sortir pour devancer Charles Leclerc.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a décroché sa première pole position de l’année lors des qualifications du Grand prix d’Émilie-Romagne de Formule 1 vendredi et partira en tête de la course sprint samedi, sur le circuit Enzo et Dino Ferrari d’Imola (Italie), et dimanche pour le vrai GP.