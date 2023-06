Verstappen s'impose sans trembler en Espagne

Alonso très attendu

Belle journée pour Mercedes

«Quel résultat pour notre équipe! On ne s’y attendait pas. Je veux vraiment tirer mon chapeau à tous ceux qui sont à l’usine. On est un peu plus proche des Red Bull. On va continuer à les chasser mais c’est un grand résultat pour nous et pour George aussi, qui a réalisé une superbe performance. Pour l’instant les Red Bull vont plus vite mais on y travaille, on espère les rattraper d'ici la fin de l'année et si ce n’est pas cette année, cela sera la prochaine», a déclaré le septuple champion du monde.