Formule 1 – Verstappen s’engage sur le long terme avec Red Bull

«J’aime cette équipe et l’année dernière a été tout simplement incroyable, notre objectif depuis que nous nous sommes réunis en 2016 était de remporter le championnat et nous l’avons fait, donc maintenant, il s’agit de garder le numéro un sur la voiture à long terme», a déclaré de son côté le pilote, cité dans le communiqué.

50 millions d’euros

Records de précocité

Arrivé en F1 en 2015 à 17 ans chez Toro Rosso, la petite sœur de Red Bull, Verstappen a été promu courant 2016, remportant son premier GP avec Red Bull en Espagne pour devenir le plus jeune vainqueur de l’histoire à 18 ans 7 mois et 15 jours, entre autres records de précocité. Il est également le plus jeune pilote à avoir pris le départ d’un GP, à avoir marqué des points et à être monté sur un podium.