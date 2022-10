Verstappen vainqueur aux Etats-Unis, Red Bull titré

Formule 1 : Verstappen vainqueur aux États-Unis, Red Bull titré

Le Néerlandais, déjà vainqueur l'an passé sur le circuit des Amériques, a devancé le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), respectivement deuxième et troisième, égalant le record de 13 victoires dans une saison, copropriété des Allemands Michael Schumacher et Sebastian Vettel.